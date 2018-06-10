اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الأحد مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، التي تناولت تطورات ملف سد النهضة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، لافتة الانتباه إلى توافق الجانبين حول حق الدولتين في تحقيق التنمية دون إضرار بالآخر.

وواكبت استعدادات سنغافورة لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في لقاء قمة تاريخي بعد غدٍ الثلاثاء.

واهتمت صحف الأحد بالاجتماع الطارئ الذي تعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة الأربعاء المقبل، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدين إسرائيل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

وتابعت الاشتباكات التي دارت بين قوات الجيش اليمني وعناصر الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غرب اليمن، وإحباط القوات عملية إطلاق مسلحي الحوثي صاروخًا باتجاه مدينة مأرب شمال شرق اليمن.

وأشارت إلى تراجع تنظيم داعش الإرهابي إلى أطراف مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرق سوريا بعد اشتباكات عنيفة مع القوات السورية.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل وإصابة 22 شخصًا في انفجار قنبلة بمحافظة ديالي العراقية.