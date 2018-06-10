اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الأحد مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، التي تناولت تطورات ملف سد النهضة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، لافتة الانتباه إلى توافق الجانبين حول حق الدولتين في تحقيق التنمية دون إضرار بالآخر.
وواكبت استعدادات سنغافورة لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في لقاء قمة تاريخي بعد غدٍ الثلاثاء.
واهتمت صحف الأحد بالاجتماع الطارئ الذي تعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة الأربعاء المقبل، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدين إسرائيل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وتابعت الاشتباكات التي دارت بين قوات الجيش اليمني وعناصر الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غرب اليمن، وإحباط القوات عملية إطلاق مسلحي الحوثي صاروخًا باتجاه مدينة مأرب شمال شرق اليمن.
وأشارت إلى تراجع تنظيم داعش الإرهابي إلى أطراف مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرق سوريا بعد اشتباكات عنيفة مع القوات السورية.
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل وإصابة 22 شخصًا في انفجار قنبلة بمحافظة ديالي العراقية.
GMT 16:48 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 16:44 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 16:40 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 16:28 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 16:24 2018 الأحد ,10 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد
يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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