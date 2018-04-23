اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي محمد جاسم الصقر، وتناولت سبل دعم دور المجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وتحدثت عن تطورات الأوضاع في الأراضي السورية، مشيرة إلى الضربات الجوية التي شنها النظام السوري على أحياء مخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن جنوب العاصمة دمشق.
وأشارت إلى المباحثات التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناولت الوضع في الأرضي الفلسطينية وآفاق مفاوضات السلام.
وتحدثت عن سيطرة الجيش الليبي على معسكر الحيلة بمدخل درنة بعد اشتباكات مع عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي.
وأبرزت صحف مصر، الهجوم الانتحاري الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على مركز لتسجيل الناخبين في أفغانستان ، وأسفر عن مقتل 57 شخص وإصابة 112 أخرين
GMT 16:21 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
GMT 16:19 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 16:14 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 16:12 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
GMT 16:09 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
أرسل تعليقك