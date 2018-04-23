اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي محمد جاسم الصقر، وتناولت سبل دعم دور المجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وتحدثت عن تطورات الأوضاع في الأراضي السورية، مشيرة إلى الضربات الجوية التي شنها النظام السوري على أحياء مخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن جنوب العاصمة دمشق.

وأشارت إلى المباحثات التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناولت الوضع في الأرضي الفلسطينية وآفاق مفاوضات السلام.

وتحدثت عن سيطرة الجيش الليبي على معسكر الحيلة بمدخل درنة بعد اشتباكات مع عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي.

وأبرزت صحف مصر، الهجوم الانتحاري الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على مركز لتسجيل الناخبين في أفغانستان ، وأسفر عن مقتل 57 شخص وإصابة 112 أخرين