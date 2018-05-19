إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

إهتمت الصحف اللبنانية الصادرة السبت بالاستعدادت الجارية تحضيرا لاستحقاقي انتخاب رئيس مجلس النواب والاستشارات النيابية لتكليف رئيس الوزراء الاسبوع المقبل في حين خصص المجلس الاعلى للدفاع جلسته أمس لمعالجة التفلت الامني في البقاع وخاصة في مدينة بعلبك.
وأخبرت عن اداء عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة الاولى من شهر رمضان بالمسجد الأقصى في القدس رغم القيود الاسرائيلية حيث منعت قوات الاحتلال الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عاما من سكان الضفة الغربية وغزة من الوصول الى القدس لاداء الصلاة.
وأشارت الى دعوة القمة الإسلامية الإستثنائية التي عقدت في أنقرة لإدانة إسرائيل إثر مقتل العشرات من الفلسطينيين اخيرا في قطاع غزة ولاستنكار نقل السفارة الأميركية رسميا الى القدس الى إيفاد قوة دولية لحماية الفلسطينيين.
وتطرقت الى مقتل ضابط شرطة مصري واصابة آخر في هجوم إرهابي استهدف مدرعتهما خلال مرورهما على الحواجز الأمنية بسيناء لتوزيع وجبات السحور على الجنود .
وتحدثت عن تجميد فرنسا أصول ثلاثة أشخاص وتسع شركات لتورطها المفترض في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري في حين أكدت 30 دولة اجتمعت في باريس رغبتها في إنشاء آليات لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية.
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ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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