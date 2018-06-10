اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف الصادرة الأحد
خادم الحرمين يتلقى تعزية الكويت في استشهاد ثلاثة مدنيين.
القيادة تهنئ رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني.
خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من أمير الكويت في استشهاد ثلاثة مدنيين بجازان.
خادم الحرمين يحمل همّ أمته.
العاهل الأردني يُقدر لخادم الحرمين دعمه ومؤازرته.
السيسي يثمن اهتمام خادم الحرمين لعقد اجتماع لدعم الأردن
رئيس مجلس الأعيان الأردني يثمن دعوة خادم الحرمين لدعم بلاده.
رسالة من مكة إلى الأمة: أنتم في قلب سلمان.
مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.. وحدة المواقف الثنائية راسخة في جذور البلدين.
خالد بن سلمان: المشكلة مع إيران ليست طائفية.. وطهران تسعى لجر المنطقة إلى الصراعات.
خالد بن سلمان: للمملكة رؤية 2030.. ولإيران رؤية 1979.
«الانفلات الأخلاقي».. يضرب المجتمع الإيراني.
إمارة مكة تواصل خدماتها المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر.
الروس يتجهون لإخراج إيران وميليشياتها من المعادلة السورية.
ميليشيا إيران في سوريا تتنكر بزي قوات الأسد.
معتمرون قطريون يتوارون عن الكاميرات خشية «انتقام الحمدين»!.
GMT 11:42 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
GMT 11:06 2018 السبت ,09 حزيران / يونيوأهم اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 13:47 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيومنى زكي ضيفة "صدة ردة" على راديو "إينرجي"
GMT 13:45 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيوبيومي فؤاد ضيف "التوصيلة" على "نجوم إف إم"
GMT 13:42 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس
يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
أرسل تعليقك