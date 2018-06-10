اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف الصادرة الأحد

خادم الحرمين يتلقى تعزية الكويت في استشهاد ثلاثة مدنيين.

القيادة تهنئ رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني.

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من أمير الكويت في استشهاد ثلاثة مدنيين بجازان.

خادم الحرمين يحمل همّ أمته.

العاهل الأردني يُقدر لخادم الحرمين دعمه ومؤازرته.

السيسي يثمن اهتمام خادم الحرمين لعقد اجتماع لدعم الأردن

رئيس مجلس الأعيان الأردني يثمن دعوة خادم الحرمين لدعم بلاده.

رسالة من مكة إلى الأمة: أنتم في قلب سلمان.

مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.. وحدة المواقف الثنائية راسخة في جذور البلدين.

خالد بن سلمان: المشكلة مع إيران ليست طائفية.. وطهران تسعى لجر المنطقة إلى الصراعات.

خالد بن سلمان: للمملكة رؤية 2030.. ولإيران رؤية 1979.

«الانفلات الأخلاقي».. يضرب المجتمع الإيراني.

إمارة مكة تواصل خدماتها المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر.

الروس يتجهون لإخراج إيران وميليشياتها من المعادلة السورية.

ميليشيا إيران في سوريا تتنكر بزي قوات الأسد.

معتمرون قطريون يتوارون عن الكاميرات خشية «انتقام الحمدين»!.