‏إعلاميون ونشطاء يعلنون عن تنظيم تظاهرة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس تضامناً مع صحفيي اليمن باللغتين العربية والإنجليزية على هشتاج ‎ثمن الخذلان