اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت

ركزت الصحف العراقية الصادرة السبت السبت اهتمامها بالنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية, التي أسفرت عن فوز مرشحين يمثلون مختلف الكيانات السياسية بمقاعد البرلمان العراقي الجديد المكون من 329 مقعدا .

كما اهتمت بالجلسة المقرر ان يعقدها البرلمان العراقي اليوم للنظر في مجريات العملية الانتخابية والخروقات التي رافقتها .

ونوهت صحف السبت إلى اعلان مفوضية الانتخابات، عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في 12 الشهر الحالي ,وعدد المقاعد التي حصل عليها كل كيان وحزب تنافس على الفوز بهذه المقاعد،

وتابعت اعلان مجلس الوزراء العراقي إحالة ملف الخروقات المتعلقة بعدم فحص أجهزة الاقتراع من قبل شركة متخصصة إلى هيئة النزاهة، منوهة بالجلسة الطارئة التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب العراقي اليوم، لمناقشة الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية.

وأبرزت دعوة مفوضية الانتخابات جميع القوائم الانتخابية والمرشحين على الالتزام بالقانون والدستور واتباع الاجراءات القانونية في الاعتراضات والشكاوى التي بلغ عددها 1416 شكوى بحسب المفوضية.

وحذرت من مخاطر ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام وتأثيراتها السلبية على المجتمع .