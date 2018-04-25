اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء القضاء على القيادي في الميليشيات الحوثية الانقلابية صالح الصماد، على يد قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ، مشيرة إلى أن هذه العملية النوعية تؤشر لمرحلة جديدة في مسار الأزمة اليمنية وخطوة نحو الإنهيار التام للمنظومة الانقلابية التي تسببت في تهجير وتجويع الملايين.
وتابعت الصحف بدء جلسات الحوار بين مختلف أطراف النزاع في ليبيا، بالعاصمة المغربية الرباط ، بغرض تعديل اتفاق الصخيرات الذي لم يعد يستجب للتطورات السياسية و الأمنية ، التي تمر بها ليبيا .
وشددت على أن حل الأزمة السورية ، يتطلب حواراً شاملاً وجاداً بين النظام السوري ومختلف أطياف المعارضة السورية.
GMT 14:40 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء
GMT 16:43 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت
GMT 16:36 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 16:34 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادر السبت
GMT 16:28 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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