اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء القضاء على القيادي في الميليشيات الحوثية الانقلابية صالح الصماد، على يد قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ، مشيرة إلى أن هذه العملية النوعية تؤشر لمرحلة جديدة في مسار الأزمة اليمنية وخطوة نحو الإنهيار التام للمنظومة الانقلابية التي تسببت في تهجير وتجويع الملايين.

وتابعت الصحف بدء جلسات الحوار بين مختلف أطراف النزاع في ليبيا، بالعاصمة المغربية الرباط ، بغرض تعديل اتفاق الصخيرات الذي لم يعد يستجب للتطورات السياسية و الأمنية ، التي تمر بها ليبيا .

وشددت على أن حل الأزمة السورية ، يتطلب حواراً شاملاً وجاداً بين النظام السوري ومختلف أطياف المعارضة السورية.