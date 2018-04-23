اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، تصريحات العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال لقاءه وفداً أمريكيا، بضروره تكثيف الجهود الدولية لإعادة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائليين للتوصل إلى سلام عادل.
وسلطت الضوء على قضية اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا قبل أيام؛ في ظل نفي إسرائيل مسؤوليتها عن الجريمة.
وتناقلت تقريرًا عن إصابة أكثر من 1700 فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي الحي، أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة على حدود غزة مع اسرائيل.
وأبرزت الإدانة الأردنية للهجوم الإرهابي على مركز تسجيل للناخبين في العاصمة الأفغانية كابول، الذي أدى إلى وفاة ما يزيد عن 48 وإصابه أكثر من 112 بجروح.
وأشارت الصحف إلى الضربات الجوية العراقية التي شنها سلاح الجو العراقي داخل سوريا الخميس الماضي في منطقة دير الزور ، وأدت إلى مقتل 36 عنصرًا بينهم قياديون في تنظيم داعش
GMT 16:21 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
GMT 16:19 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 16:16 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 16:14 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 16:09 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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