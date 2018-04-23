اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، 17 مواطنا فلسطينيا من مناطق كتفرقه في محافظات الضفة الغربية، بينهم طفل.
وأوردت اقتحام، العشرات من المستوطنين اليهود ، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وركزت على، أعلن تحالف "أسطول الحرية" الدولي أمس الأحد عزمه إطلاق سفينة إلى قطاع غزة في منتصف مايو المقبل في مسعى رمزي لكسر الحصار الإسرائيلي.
ورصدت، تأكيدات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،على ضرورة تسوية قضية القدس ضمن إطار الحل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية لإعادة تحريك عملية السلام.
وواكبت، مطالبة جامعة الدول العربية، بضرورة توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في فلسطين، والعمل على رفع المعاناة عن الطلبة الفلسطينيين ودعم صمودهم، وذلك لصد كل محاولات الاحتلال الاسرائيلي لتجهيلهم
GMT 16:21 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
GMT 16:19 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 16:16 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 16:14 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 16:12 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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