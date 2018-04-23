اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، 17 مواطنا فلسطينيا من مناطق كتفرقه في محافظات الضفة الغربية، بينهم طفل.

وأوردت اقتحام، العشرات من المستوطنين اليهود ، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وركزت على، أعلن تحالف "أسطول الحرية" الدولي أمس الأحد عزمه إطلاق سفينة إلى قطاع غزة في منتصف مايو المقبل في مسعى رمزي لكسر الحصار الإسرائيلي.

ورصدت، تأكيدات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،على ضرورة تسوية قضية القدس ضمن إطار الحل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية لإعادة تحريك عملية السلام.

وواكبت، مطالبة جامعة الدول العربية، بضرورة توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في فلسطين، والعمل على رفع المعاناة عن الطلبة الفلسطينيين ودعم صمودهم، وذلك لصد كل محاولات الاحتلال الاسرائيلي لتجهيلهم