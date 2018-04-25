اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف التونسية الصادرة الأربعاء تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، بموقفه الرافض للاتفاق النووي الإيراني الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير الأسلحة النووية، معتبرا أنه كارثة.
وتطرقت في الشأن السوري، إلى احتضان العاصمة البلجيكية بروكسل مؤتمراً دوليا للمانحين بشأن الأزمة السورية يهدف إلى إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في سوريا.
وكتبت في الشأن الليبي، عن مواصلة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي العام الذي سيعقد قريبا في تونس مساعيه لإرساء المصالحة في ليبيا، مشيرة إلى انعقاد عدة ملتقيات للمصالحة في بعض المدن الليبية للتعريف بأهداف هذا المؤتمر.
ولفتت صحف تونس في سياق تقارير متفرقة، إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل في حادث دهس شهدته مدينة تورنتو الكندية.
GMT 16:18 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
GMT 16:14 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء
GMT 16:03 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 15:56 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
GMT 15:54 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأربعاء
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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