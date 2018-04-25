اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف التونسية الصادرة الأربعاء تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس، بموقفه الرافض للاتفاق النووي الإيراني الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير الأسلحة النووية، معتبرا أنه كارثة.

وتطرقت في الشأن السوري، إلى احتضان العاصمة البلجيكية بروكسل مؤتمراً دوليا للمانحين بشأن الأزمة السورية يهدف إلى إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في سوريا.

وكتبت في الشأن الليبي، عن مواصلة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي العام الذي سيعقد قريبا في تونس مساعيه لإرساء المصالحة في ليبيا، مشيرة إلى انعقاد عدة ملتقيات للمصالحة في بعض المدن الليبية للتعريف بأهداف هذا المؤتمر.

ولفتت صحف تونس في سياق تقارير متفرقة، إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل في حادث دهس شهدته مدينة تورنتو الكندية.