اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف الصادرة اليوم على قضية تعرض المرشح للإنتخابات النيابية اللبنانية علي الأمين للضرب من قبل مجموعة من الشباب في بلدته شقراء في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.
وفي الشأن اليمني أبرزت تدمير مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثي كانت في طريقها إلى جبهة قانية شرق محافظة البيضاء لتعويض خسائرها التي تكبدتها خلال الساعات الماضية.
وفي آخر التطورات التي تشهدها الأزمة السورية سلطت الضوء على تشديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة بقاء قوات كل من الولايات المتحدة وفرنسا وحلفائهما على الأرض السورية لبناء سوريا جديدة ومنع انتشار النفوذ الإيراني في البلاد.
في الشأن الفلسطيني أخبرت عن إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وفاة شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في رفح في جنوب القطاع.
وأنبأت عن دوي عدة تفجيرات إستهدفت العاصمة المالية تمبكتو ما أدى إلى مقتل أحد أفراد قوات حفظ السلام وأصابت عدد من الجنود الفرنسيين.
GMT 16:56 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانالحوثيون يعلنون تعيين مهدي المشاط خلفا لرئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد الذي قتل بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الحديدة عربي اليمن
GMT 16:44 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانسعر الدرهم إماراتى مقابل الدينار الكويتي الاثنين
GMT 16:42 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانسعر الدرهم إماراتى مقابل الدينار الاردني الاثنين
GMT 16:41 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانسعر الدرهم إماراتى مقابل الدينار البحريني الاثنين
GMT 16:39 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانسعر الدرهم إماراتى مقابل الدينار الجزائري الاثنين
GMT 16:37 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانسعر الدرهم إماراتى مقابل الجنية السوداني الاثنين
GMT 16:34 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانسعر الدرهم إماراتى مقابل الريال السعودي الاثنين
GMT 16:30 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسانسعر الدرهم إماراتى مقابل الجنية المصري الاثنين
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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