اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف الصادرة اليوم على قضية تعرض المرشح للإنتخابات النيابية اللبنانية علي الأمين للضرب من قبل مجموعة من الشباب في بلدته شقراء في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

وفي الشأن اليمني أبرزت تدمير مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثي كانت في طريقها إلى جبهة قانية شرق محافظة البيضاء لتعويض خسائرها التي تكبدتها خلال الساعات الماضية.

وفي آخر التطورات التي تشهدها الأزمة السورية سلطت الضوء على تشديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة بقاء قوات كل من الولايات المتحدة وفرنسا وحلفائهما على الأرض السورية لبناء سوريا جديدة ومنع انتشار النفوذ الإيراني في البلاد.

في الشأن الفلسطيني أخبرت عن إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وفاة شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في رفح في جنوب القطاع.

وأنبأت عن دوي عدة تفجيرات إستهدفت العاصمة المالية تمبكتو ما أدى إلى مقتل أحد أفراد قوات حفظ السلام وأصابت عدد من الجنود الفرنسيين.