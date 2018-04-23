اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال الدورة الرابعة للمنتدى التجاري المغرب - الولايات المتحدة التي انعقدت بواشنطن.
وتابعت التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التصعيد الجديد الذي شهدته منذ الجمعة الماضي.
ونقلت عن وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء في المسيرات الجديدة وصلت إلى 5 و أكثر من 700 مصاب.
وتطرقت من جانب اخر إلى حادث اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش الذي لقي حتفه على يد مسلحين في العاصمة الماليزية.
وتابعت الوضع في سوريا مع بدء خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقيقاتهم بشأن الهجوم الكيماوي المفترض بمواقع في بلدة دوما.
وتناقلت إعلان كوريا الشمالية بشكل مفاجئ، أنها ستعلق على الفور إجراء أي تجارب نووية، او صاروخية، و ستغلق موقعا للتجارب النووية ،سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي و إحلال السلام ،قبل القمة الكورية الأمريكية المنتظرة
GMT 16:21 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
GMT 16:19 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 16:16 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 16:14 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 16:12 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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