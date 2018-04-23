اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال الدورة الرابعة للمنتدى التجاري المغرب - الولايات المتحدة التي انعقدت بواشنطن.

وتابعت التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التصعيد الجديد الذي شهدته منذ الجمعة الماضي.

ونقلت عن وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء في المسيرات الجديدة وصلت إلى 5 و أكثر من 700 مصاب.

وتطرقت من جانب اخر إلى حادث اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش الذي لقي حتفه على يد مسلحين في العاصمة الماليزية.

وتابعت الوضع في سوريا مع بدء خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقيقاتهم بشأن الهجوم الكيماوي المفترض بمواقع في بلدة دوما.

وتناقلت إعلان كوريا الشمالية بشكل مفاجئ، أنها ستعلق على الفور إجراء أي تجارب نووية، او صاروخية، و ستغلق موقعا للتجارب النووية ،سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي و إحلال السلام ،قبل القمة الكورية الأمريكية المنتظرة