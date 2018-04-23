اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

تنوعت المواضيع التي تناولتها الصحف التونسية هذا اليوم، حيث كتبت عن تحذير خبراء من تواصل نزيف الاقتصاد الليبي في ظل تفاقم الاضطرابات وتصاعد الصراع السياسي، وعدم نجاح الحكومة الحالية في تحقيق الاستقرار السياسي بين الأطراف المتنازعة، والدفع نحو الاستقرار الأمني.
وأوردت تأكيد السلطات العراقية مقتل 36 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي، خلال ضربة جوية نفذتها مقاتلات عراقية في سوريا.
وتحدثت عن مقتل 57 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين، جراء تفجيرين هزا مركز اقتراع في أفغانستان صباح أمس أحدهما في العاصمة كابول.
وأخبرت عن ارتفاع عدد قتلى صراعات مسلحة بين مليشيات في سوريا إلى ألف قتيل وأكثر من ثلاثة الاف جريح
GMT 16:21 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
GMT 16:19 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 16:16 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 16:14 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 16:12 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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