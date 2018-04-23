اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، والدعم الإغاثي الكبير الذي يقدمه لملايين اليمنيين الذي يعانون نقص الغذاء والدواء ، جراء الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية الانقلابية على الشعب اليمني.

وأشارت الصحف إلى أن التقدم الميداني لجيش الشرعية على الساحل الغربي لليمن ، مؤشر على اقتراب موعد تحرير تعز والحديدة من يد الحوثيين المدعومين من قبل إيران ، في انتظار استعادة العاصمة ، صنعاء ، من قبضة هؤلاء المجرمين.

وعلى صعيد آخر ، تحدثت الصحف عن القصف الوحشي الذي يتعرض له حاليًا مخيم اليرموك ، جنوب دمشق ، من قبل قوات النظام السوري ، مشيرة إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه المدنيون بالمخيم ومحيطه.

ونقلت الصحف تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا ، ستيفان دي ميستورا ، وتشديده على أهمية تعاون نظام بشار الأسد مع منظمة الأمم المتحدة.

وعن جديد الساحة الليبية ، كشفت الصحف عن قصف جوي كثيف نفذته طائرات الجيش الوطني الليبي على منطقة درنة ومحيط بني وليد ، مضيفة أن القصف يأتي على خلفية تمركز جماعات إرهابية بهذه المناطق.