اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، والدعم الإغاثي الكبير الذي يقدمه لملايين اليمنيين الذي يعانون نقص الغذاء والدواء ، جراء الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية الانقلابية على الشعب اليمني.
وأشارت الصحف إلى أن التقدم الميداني لجيش الشرعية على الساحل الغربي لليمن ، مؤشر على اقتراب موعد تحرير تعز والحديدة من يد الحوثيين المدعومين من قبل إيران ، في انتظار استعادة العاصمة ، صنعاء ، من قبضة هؤلاء المجرمين.
وعلى صعيد آخر ، تحدثت الصحف عن القصف الوحشي الذي يتعرض له حاليًا مخيم اليرموك ، جنوب دمشق ، من قبل قوات النظام السوري ، مشيرة إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه المدنيون بالمخيم ومحيطه.
ونقلت الصحف تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا ، ستيفان دي ميستورا ، وتشديده على أهمية تعاون نظام بشار الأسد مع منظمة الأمم المتحدة.
وعن جديد الساحة الليبية ، كشفت الصحف عن قصف جوي كثيف نفذته طائرات الجيش الوطني الليبي على منطقة درنة ومحيط بني وليد ، مضيفة أن القصف يأتي على خلفية تمركز جماعات إرهابية بهذه المناطق.
GMT 16:21 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
GMT 16:19 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 16:16 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 16:14 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 16:12 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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