اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تجديد الحكومة البريطانية التزامها بترك الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، قبل تصويت رمزي لهذه المسألة هذا الأسبوع.

وتطرقت الصحف إلى تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن التوصل إلى حل لأزمة كوريا الشمالية وبرنامجها النووي "لا يزال طويلا".

وأشارت إلى موافقة الجمعية الوطنية في فرنسا بأغلبية أعضائها على قانون يشدد قواعد اللجوء.

وتناقلت الصحف مقتل 32 سائحًا صينيًا في حادث سير في كوريا الشمالية