اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تجديد الحكومة البريطانية التزامها بترك الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، قبل تصويت رمزي لهذه المسألة هذا الأسبوع.
وتطرقت الصحف إلى تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن التوصل إلى حل لأزمة كوريا الشمالية وبرنامجها النووي "لا يزال طويلا".
وأشارت إلى موافقة الجمعية الوطنية في فرنسا بأغلبية أعضائها على قانون يشدد قواعد اللجوء.
وتناقلت الصحف مقتل 32 سائحًا صينيًا في حادث سير في كوريا الشمالية
GMT 16:21 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
GMT 16:19 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 16:16 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 16:14 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 16:12 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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