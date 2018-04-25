اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء ، تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق محمود فريحات، أن إعادة هيكلة الجيش الأردني تضمن قدرته على مواجهه التحديات وأي تهديد لأمن واستقرار الأردن.
وسلطت الصحف الضوء ، على تأكيد البنك الدولي بدعم الأردن وتغطيه احتياجاته التمويلية باعتباره أحد أكبر البلدان المستضيفة للاجئين.
وأشارت إلى انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته الدول الكبرى (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا ، ألمانيا) مع طهران.
وركزت الصحف، على دعوات المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا للمجتمع الدولي للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في منطقة أدلب التي يرجح أن تكون الهدف المقبل للنظام السوري.
GMT 16:18 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
GMT 16:14 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء
GMT 16:09 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 16:03 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 15:54 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأربعاء
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
أرسل تعليقك