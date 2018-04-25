اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء ، تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق محمود فريحات، أن إعادة هيكلة الجيش الأردني تضمن قدرته على مواجهه التحديات وأي تهديد لأمن واستقرار الأردن.

وسلطت الصحف الضوء ، على تأكيد البنك الدولي بدعم الأردن وتغطيه احتياجاته التمويلية باعتباره أحد أكبر البلدان المستضيفة للاجئين.

وأشارت إلى انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته الدول الكبرى (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا ، ألمانيا) مع طهران.

وركزت الصحف، على دعوات المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا للمجتمع الدولي للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في منطقة أدلب التي يرجح أن تكون الهدف المقبل للنظام السوري.