اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين

واصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم ، اهتمامها بالاستعدادات التي تجريها مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات ‏البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل .

ونوهت الصحف بالحراك السياسي الذي تقوده بعض الكتل السياسية العراقية المشاركة في الانتخابات لوضع تصور لشكل الحكومة القادمة التي ستنبثق بعد إعلان نتائج الانتخابات.‏

وتطرقت إلى الإجراءات الأمنية المصاحبة للانتخابات ، منوهة بتشكيل لجنة أمنية عليا تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية، لضمان إجراء الانتخابات في ‏أجواء بعيدة عن الخروقات .‏

وفي الشأن الاقتصادي ، تابعت الصحف اتفاق العراق والأردن على دخول شاحنات كل منهما إلى البلد الآخر من دون معوقات أو شروط‏