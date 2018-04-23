اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين

واصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم ، اهتمامها بالاستعدادات التي تجريها مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل .
ونوهت الصحف بالحراك السياسي الذي تقوده بعض الكتل السياسية العراقية المشاركة في الانتخابات لوضع تصور لشكل الحكومة القادمة التي ستنبثق بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وتطرقت إلى الإجراءات الأمنية المصاحبة للانتخابات ، منوهة بتشكيل لجنة أمنية عليا تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية، لضمان إجراء الانتخابات في أجواء بعيدة عن الخروقات .
وفي الشأن الاقتصادي ، تابعت الصحف اتفاق العراق والأردن على دخول شاحنات كل منهما إلى البلد الآخر من دون معوقات أو شروط
GMT 16:21 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين
GMT 16:19 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 16:16 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 16:14 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 16:12 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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