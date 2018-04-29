اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة الأحد مجريات الأحداث في اليمن ، في ظل التقدم الميداني الذي يحققه يوميا جيش الشرعية ضد الميليشيات الانقلابية المدعومة من ايران .
وتابعت مسيرات العودة في قطاع غزة في الجمعة الخامسة على التوالي ، مؤكدة أن ثورة سكان غزة ، فضحت الممارسات اللاإنسانية لجيش دولة الإحتلال ، متسائلة عن خلفيات الصمت الدولي تجاه القضية الفلسطينية ، جوهر الصراع العربي الإسلامي ، الصهيوني .
ولفتت إلى زيارة التي بدأها وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكي الجديد ، مارك بومبيو إلى مقر الإتحاد الأوروبي ببروكسل و المملكة وتشمل الأردن و إسرائيل ، موضحة بأن زيارة المسؤول الأمريكي لدول الشرق الأوسط ستتناول القضية الفلسطينية والوضع في كل من سوريا واليمن ، على خلفية التدخل الإيراني في الشأن العربي ودعمه للإرهاب والميليشيات المسلحة .
وفي الشأن الدولي تابعت الصحف باهتمام كبير القمة التاريخية التي جمعت رئيس كوريا الشمالية ، كيم جونغ وون ونظيره الكوري الجنوبي ، مون جاي ، يوم الجمعة الماضية بقرية السلام بالمنطقة المنزوعة السلاح على الحدود المشتركة ، و رأت أن اتفاق الجانبين على جعل شبه الجزيرة الكورية فضاء سلام واستقرار ، مؤشر على مرحلة جديدة بين البلدين تقوم على التعاون والتكامل والثقة المتبادلة .
ورصدت الصحف ردود الأفعال الدولية ، مشيرة إلى الإرتياح الروسي ، الصيني والترحيب الأمريكي ، الياباني المشروط ؟
GMT 15:47 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
GMT 15:40 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد
GMT 15:37 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد
GMT 14:42 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 14:41 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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