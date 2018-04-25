اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة الأربعاء بالمساعي التي تبذلها الحكومة العراقية لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج.
وتابعت الصحف انتخابات الدورة 21 لنقابة الصحفيين العراقيين التي جرت أمس والتي أسفرت عن احتفاظ النقيب ومعظم أعضاء مجلس النقابة بمناصبهم .
وفي شأن محلي آخر أشارت الصحف إلى الجهود الدولية لمساعدة العراق في إعمار ما دمره تنظيم" داعش" الإرهابي من مدن عراقية .
وفي الشأن الأمني أبرزت الصحف نفي قيادة العمليات العسكرية العراقية المشتركة وجود مباحثات عراقية - أمريكية بشأن عودة قوات البيشمركة الكردية إلى مدينة كركوك.
وتناولت الخطط الأمنية لتأمين الناخب ومراكز الإقتراع أثناء عملية الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في العراق في 12 مايو المقبل .
GMT 16:18 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
GMT 16:14 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء
GMT 16:09 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 16:03 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 15:56 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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