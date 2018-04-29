اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

ركزت الصحف السودانية الصادرة الأحد على تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير،أن بلاده تتجه الآن لحلول جذرية لمشاكل الاقتصاد، بزيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الصادرات، والتوسع في المشروعات الزراعية، وزيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية.

ونشرت اعلان الحكومة السودانية وصول أول معدات وأجهزة نفط أميركية بعد رفع عقوبات الولايات المتحدة عن البلاد.

وابرزت التزام الحكومة السودانية التام بمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات النظامية.

وعرجت على تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بتوسيع الهجمات داخل قطاع غزة، في حال استمرت مسيرات العودة باتجاه حدود القطاع.

وقالت ان الجامعة العربية ستستضيف غدا اجتماعاً للمجموعة الرباعية حول ليبيا بمشاركة فيدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وغسان سلامة رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، وبيير بويويا رئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل.

ولفتت الانتباه الى احكام مسلحون من حركة طالبان، أمس السيطرة، على منطقة في شمال أفغانستان، فيما أسفر انفجار قنبلة في قاعدة للجيش في إقليم هلمند جنوب البلاد، عن مقتل خمسة أشخاص.