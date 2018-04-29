اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

ركزت الصحف السودانية الصادرة الأحد على تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير،أن بلاده تتجه الآن لحلول جذرية لمشاكل الاقتصاد، بزيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الصادرات، والتوسع في المشروعات الزراعية، وزيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية.
ونشرت اعلان الحكومة السودانية وصول أول معدات وأجهزة نفط أميركية بعد رفع عقوبات الولايات المتحدة عن البلاد.
وابرزت التزام الحكومة السودانية التام بمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات النظامية.
وعرجت على تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بتوسيع الهجمات داخل قطاع غزة، في حال استمرت مسيرات العودة باتجاه حدود القطاع.
وقالت ان الجامعة العربية ستستضيف غدا اجتماعاً للمجموعة الرباعية حول ليبيا بمشاركة فيدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وغسان سلامة رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، وبيير بويويا رئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل.
ولفتت الانتباه الى احكام مسلحون من حركة طالبان، أمس السيطرة، على منطقة في شمال أفغانستان، فيما أسفر انفجار قنبلة في قاعدة للجيش في إقليم هلمند جنوب البلاد، عن مقتل خمسة أشخاص.
GMT 15:54 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 15:40 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد
GMT 15:37 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد
GMT 14:42 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 14:41 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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