القبض على الإعلامي ​توفيق عكاشة بسبب تزويره شهادة الدكتوراه

ألقت الشرطة المصرية القبض على الإعلامي المصري توفيق عكاشة بعد اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه التي يعتمدها، ومن المقرر أن يتم ترحيله بعد أن صدر الحكم النهائي بحقه، وكانت محكمة الجنح قد أكدت حكم حبس توفيق عكاشة لمدة سنة مع القيام بأعمال شاقة وذلك تعويضاً عن كذبه ونفاقه في ما يتعلق بقضية تزويره شهادة الدكتوراه كاشفة أن عكاشة قد اشترى وزور هذه الشهادة التي نسبها إلى جامعة أميركية غير معتمدة، وغير موجودة فى مصر، وغير مقيد بها على الإطلاق من قبل الحكومة.
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خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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