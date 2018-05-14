القبض على الإعلامي ​توفيق عكاشة بسبب تزويره شهادة الدكتوراه

ألقت الشرطة المصرية القبض على الإعلامي المصري ​توفيق عكاشة​ بعد اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه التي يعتمدها، ومن المقرر أن يتم ترحيله بعد أن صدر الحكم النهائي بحقه، وكانت محكمة الجنح قد أكدت حكم حبس توفيق عكاشة لمدة سنة مع القيام بأعمال شاقة وذلك تعويضاً عن كذبه ونفاقه في ما يتعلق بقضية تزويره شهادة الدكتوراه كاشفة أن عكاشة قد اشترى وزور هذه الشهادة التي نسبها إلى جامعة أميركية غير معتمدة، وغير موجودة فى مصر، وغير مقيد بها على الإطلاق من قبل الحكومة.