اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

واكبت الصحف اللبنانية الصادرة الأحد الدعاية الانتخابية لمرشحي الإنتخابات البرلمانية اللبنانية، التي اقتربت من بلوغ ذروتها، في الأيام القليلة الفاصلة عن اليوم الانتخابي في السادس من مايو المقبل .

وتناقلت الأنباء المتعلقة بمستجدات الأزمة السورية مبرزة عمليات الاغتيال التي تواصلت في الشمال السوري وامتدت لتصل إلى القطاع الشمالي من ريف حلب، بعد أن استكملت 48 ساعة من بدئها، حسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وأشارت الصحف إلى حملة الاعتقالات التعسفية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، وطالت 16 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة .

ولفتت إلى استعادة قوات الجيش اليمني عددًا من المواقع الاستراتيجية في مديرية القبيطة شمالي ‏محافظة لحج جنوب البلاد، عقب معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .

كما تابعت الصحف اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى مع مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في القاهرة أمس، الذي ركزا خلاله على تقييم الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

وتناولت إعلان قوات الأمن العراقية أمس، عن تفكيك عبوات من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، في منطقة البو جواري غرب العاصمة بغداد .

وتطرقت صحف لبنان إلى نبأ مقتل 3 من كبار قادة الجيش الصومالي أمس، في تفجير انتحاري هزّ بلدة غالكيو وسط البلاد.