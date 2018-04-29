اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

واكبت الصحف اللبنانية الصادرة الأحد الدعاية الانتخابية لمرشحي الإنتخابات البرلمانية اللبنانية، التي اقتربت من بلوغ ذروتها، في الأيام القليلة الفاصلة عن اليوم الانتخابي في السادس من مايو المقبل .
وتناقلت الأنباء المتعلقة بمستجدات الأزمة السورية مبرزة عمليات الاغتيال التي تواصلت في الشمال السوري وامتدت لتصل إلى القطاع الشمالي من ريف حلب، بعد أن استكملت 48 ساعة من بدئها، حسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان .
وأشارت الصحف إلى حملة الاعتقالات التعسفية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، وطالت 16 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة .
ولفتت إلى استعادة قوات الجيش اليمني عددًا من المواقع الاستراتيجية في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج جنوب البلاد، عقب معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .
كما تابعت الصحف اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى مع مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في القاهرة أمس، الذي ركزا خلاله على تقييم الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.
وتناولت إعلان قوات الأمن العراقية أمس، عن تفكيك عبوات من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، في منطقة البو جواري غرب العاصمة بغداد .
وتطرقت صحف لبنان إلى نبأ مقتل 3 من كبار قادة الجيش الصومالي أمس، في تفجير انتحاري هزّ بلدة غالكيو وسط البلاد.
GMT 15:54 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 15:47 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
GMT 15:37 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد
GMT 14:42 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
GMT 14:41 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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