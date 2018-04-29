اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

تابعت الصحف العراقية الصادرة الأحد الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية بالعراق في 12 مايو المقبل, مبرزة بشكل خاص الحملات الإعلامية للمرشحين الذين ناهز عددهم السبعة آلاف مرشح .
وتطرقت إلى التحالفات المستقبلية المتوقع قيامها بعد اعلان نتائج الانتخابات, تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة .
واستعرضت الصحف آلية التصويت يوم الانتخابات ، وتاكيد مفوضية الانتخابات بأن بطاقة الناخب تعدّ شرطاً أساسياً للمشاركة في الاقتراع.
وتناولت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمدينة كركوك أمس السبت, والاجتماعات التي عقدها مع القيادات الأمنية المحلية من أجل الاطمئنان على سلامة الوضع الأمني في المحافظة ,قبل وأثناء وبعد الانتخابات.
وعرجت صحف بغداد على تطورات الاوضاع في اليمن, مشيرة إلى مقتل عشرات المتمردين الحوثيين بينهم قياديان في غارة جوية للتحالف العربي استهدفت أحد مقراتهم في العاصمة اليمنية صنعاء .
GMT 15:54 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 15:47 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
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GMT 14:41 2018 الأحد ,29 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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