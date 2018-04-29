اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

تابعت الصحف العراقية الصادرة الأحد الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية بالعراق في 12 مايو المقبل, مبرزة بشكل خاص الحملات الإعلامية للمرشحين الذين ناهز عددهم السبعة آلاف مرشح .

وتطرقت إلى التحالفات المستقبلية المتوقع قيامها بعد اعلان نتائج الانتخابات, تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة .‏

واستعرضت الصحف آلية التصويت يوم الانتخابات ، وتاكيد مفوضية الانتخابات بأن بطاقة الناخب تعدّ شرطاً أساسياً للمشاركة في الاقتراع.

وتناولت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمدينة كركوك أمس السبت, والاجتماعات التي عقدها مع القيادات الأمنية المحلية من أجل الاطمئنان على سلامة الوضع الأمني في المحافظة ,قبل وأثناء وبعد الانتخابات.

وعرجت صحف بغداد على تطورات الاوضاع في اليمن, مشيرة إلى مقتل عشرات المتمردين الحوثيين بينهم قياديان في غارة جوية للتحالف العربي استهدفت أحد مقراتهم في العاصمة اليمنية صنعاء .