اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعه

تناولت الصحف البريطانية الرئيسة الصادرة اليوم، عدة موضوعات محلية ودولية ، وواصلت في الشأن المحلي متابعتها مجريات آلية الخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بالأنباء والتقارير والتحليلات والتعليقات الصحفية حيث تناولت كشف الحكومة البريطانية عن عرض جديد خاص بالوضعية التي سيؤول إليها المواطنون الأوروبيون المقيمون في المملكة المتحدة بعد استكمال عملية الخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي المقرر بدؤها رسمياً في مارس من العام القادم، 2019م.
ومن الشؤون المحلية الأخرى التي عنيت بها صحف اليوم البريطانية مسألة تحديث الجيش البريطاني ليكن في مصاف جيوش الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وفرنسا .
في الشأن الدولي تناولت الصحف البريطانية الرئيسة، متنوعات من بينها ، تخطيط مجموعة دول الاتحاد الأوروبي لإقامة مراكز للهجرة بداخل قارة أفريقيا.
GMT 09:09 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الثلاثاء
GMT 09:07 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاربعاء
GMT 09:05 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاربعاء
GMT 09:03 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاربعاء
GMT 09:01 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاربعاء
ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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