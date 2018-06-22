اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الجمعه

تناولت الصحف البريطانية الرئيسة الصادرة اليوم، عدة موضوعات محلية ودولية ، وواصلت في الشأن المحلي متابعتها مجريات آلية الخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بالأنباء والتقارير والتحليلات والتعليقات الصحفية حيث تناولت كشف الحكومة البريطانية عن عرض جديد خاص بالوضعية التي سيؤول إليها المواطنون الأوروبيون المقيمون في المملكة المتحدة بعد استكمال عملية الخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي المقرر بدؤها رسمياً في مارس من العام القادم، 2019م.

ومن الشؤون المحلية الأخرى التي عنيت بها صحف اليوم البريطانية مسألة تحديث الجيش البريطاني ليكن في مصاف جيوش الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وفرنسا .

في الشأن الدولي تناولت الصحف البريطانية الرئيسة، متنوعات من بينها ، تخطيط مجموعة دول الاتحاد الأوروبي لإقامة مراكز للهجرة بداخل قارة أفريقيا.