اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاحد

واصلت الصحف الليبية الصادرة اليوم، اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، مبينة تجدد الاشتباكات المسلحة في سبها جنوبًا التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى مع فشل كافة الدعوات من أجل وقف إطلاق النار فى المدينة .
وأشارت الصحف إلى اعتماد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج لسفير المملكة المتحدة فرانك بيكر سفيرًا لبريطانيا لدى ليبيا ، مبينة على عمق العلاقات التي تربط بريطانيا وليبيا .
وتطرقت إلى الانتخابات البرلمانية العراقية التي انطلقت أمس ، والاستنفار الأمني والعسكري التونسي على الحدود الليبية ، وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني .
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صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
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