اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاحد

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اهتمامها على الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق أمس لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد للعام 2018 ، منوهة بإعلان مفوضية الانتخابات مشاركة أكثر من 10 ملايين ناخب في الانتخابات , مبرزة إعلان المفوضية بأن نسبة التصويت بلغت 44.52 في المئة من مجموع من يحق لهم الانتخاب والبالغ عددهم 24 مليون ناخب عراقي, موضحة أن عملية الاقتراع توزعت على ثلاثة مستويات " الخاص والعام والخارج" .
وعرجت صحف الأحد على تهنئة واشنطن بإجراء الانتخابات النيابية بالعراق، مركزة على دعوة الخارجية الأمريكية إلى تشكيل حكومة عراقية شاملة تستجيب لاحتياجات جميع العراقيين .
وتطرقت إلى الأوضاع الأمنية المؤسفة التي شهدتها محافظتا كركوك والسليمانية التي رافقت أو أعقبت عملية الاقتراع في الانتخابات التي جرت أمس , ونوهت بإصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي توجيهات للقوات الأمنية في إقليم كردستان ومحافظة كركوك بضبط الأمن والتزام الحياد في ملف الانتخابات .
وتناولت في ذات الوقت دعوة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني للقوات الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها وحماية جميع المقرات الحزبية في مدينة السليمانية، ومناشدته جميع الأطراف بضبط النفس، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت قرب مقر حركة التغيير في المدينة المذكورة أمس .
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صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
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