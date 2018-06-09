اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت

اهتمت الصحف العراقية الصادرة السبت بالتحذيرات التي أطلقتها جهات سياسية عراقية عدة من احتمال دخول البلاد في فراغ دستوري، نتيجة تأخر الإجراءات التي من شأنها الإسراع بعقد جلسة البرلمان الأولى، واختيار الحكومية الجديدة، منوهة بأن عمر البرلمان الحالي سينتهي دستوريًا في الـ 30 من الشهرالجاري.
وأبرزت صحف السبت تأكيد الكتل السياسية على ضرورة المحافظة على التوقيتات الدستورية، للحيلولة دون دخول البلاد في فراغ دستوري بعد نهاية ولاية مجلس النواب الحالي.
ونوهت بتفاوت آراء الكتل السياسية العراقية من قرار مجلس النواب الأخير المتمثل بإعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية.
وتطرقت اليوم إلى أزمة المياه في العراق، مبرزة قرار الحكومة التركية إرجاء عملية ملء سد "أليسو" التركي إلى شهر يوليو المقبل، وعرجت صحف العراق على المشاورات التي تجريها الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقية لتشكيل الكتلة الأكبر عددًا في البرلمان المؤهلة لتشكيل الحكومة الجديدة.
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ظهرت كل من كيندال جينر، وهايلي بالدوين، وهما اثنان من أشهر وافضل عارضات الأزياء في العالم، خلال حفلة إطلاق مجلة CHAOS X LOVE الجديدة، يوم الخميس، في مدينة نيويورك. واختار كلاهما فساتين مماثلة، على الرغم من الألوان المختلفة حيث ارتدوا الفساتين القصيرة ذات خط العنق العميق على شكل حرف "V". وجذبت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار لإطلالتها، بارتدائها فستانا ملفوفا من الساتان البرتقالي بأكمام طويلة من توقيع مصمم الأزياء الشهير نيكولاس جبران، وصففت شعرها للوراء في ذيل حصان صغير، واكملت اطلالتها بزوجا من الصنادل ذات كعب عال، ومكياج ناعم من احمر الشفاة النيوود والماسكارا. وأطلت هيلي بالدوين البالغة من العمر21 عاما، بإطلالة مماثلة، بفستان اسود من توقيع دار الازياء "جاكيموس"، مع بووت اسود طويل من الجلد يصل إلى الركبة واكملت اطلالتها بالأقراط الدائرية وقلادة من الالماس.
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