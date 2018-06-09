اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت

اهتمت الصحف العراقية الصادرة السبت بالتحذيرات التي أطلقتها جهات سياسية عراقية عدة من احتمال دخول البلاد في فراغ دستوري، نتيجة تأخر الإجراءات التي من شأنها الإسراع بعقد جلسة البرلمان الأولى، واختيار الحكومية الجديدة، منوهة بأن عمر البرلمان الحالي سينتهي دستوريًا في الـ 30 من الشهرالجاري.

وأبرزت صحف السبت تأكيد الكتل السياسية على ضرورة المحافظة على التوقيتات الدستورية، للحيلولة دون دخول البلاد في فراغ دستوري بعد نهاية ولاية مجلس النواب الحالي.

ونوهت بتفاوت آراء الكتل السياسية العراقية من قرار مجلس النواب الأخير المتمثل بإعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية.

وتطرقت اليوم إلى أزمة المياه في العراق، مبرزة قرار الحكومة التركية إرجاء عملية ملء سد "أليسو" التركي إلى شهر يوليو المقبل، وعرجت صحف العراق على المشاورات التي تجريها الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقية لتشكيل الكتلة الأكبر عددًا في البرلمان المؤهلة لتشكيل الحكومة الجديدة.