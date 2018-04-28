اهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت

اهتمت الصحف المغربية الصادرة السبت بأعمال المؤتمر الدولي لمحاربة تمويل الإرهاب الذي نظم أمس في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مبرزة أن المؤتمر يهدف إلى تقييم ما تم انجازه، واقتراح حلول ملموسة في مجال محاربة تمويل الإرهاب.
وتصدرت على المستوى الدولي القمة التاريخية بين زعيمي الكوريتين التي انعقدت امس، وأكدا خلالها الجانبان التزامهما بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية و بتحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام.
وتابعت أجواء التوتر المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين و إصابة مئات اخرين برصاص قوات الاحتلال خلال المظاهرات و المسيرات التي جرت أمس على حدود قطاع غزة.
وتناقلت دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل لمنع قواتها من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.
وتناولت العمليات العسكرية المستمرة لقوات النظام السوري في مخيم اليرموك جنوب دمشق التي أدت إلى سقوط مزيد من الضحايا.
GMT 14:50 2018 السبت ,28 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
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GMT 14:03 2018 السبت ,28 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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