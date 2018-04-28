اهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت

اهتمت الصحف المغربية الصادرة السبت بأعمال المؤتمر الدولي لمحاربة تمويل الإرهاب الذي نظم أمس في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مبرزة أن المؤتمر يهدف إلى تقييم ما تم انجازه، واقتراح حلول ملموسة في مجال محاربة تمويل الإرهاب.

وتصدرت على المستوى الدولي القمة التاريخية بين زعيمي الكوريتين التي انعقدت امس، وأكدا خلالها الجانبان التزامهما بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية و بتحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام.

وتابعت أجواء التوتر المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين و إصابة مئات اخرين برصاص قوات الاحتلال خلال المظاهرات و المسيرات التي جرت أمس على حدود قطاع غزة.

وتناقلت دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل لمنع قواتها من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وتناولت العمليات العسكرية المستمرة لقوات النظام السوري في مخيم اليرموك جنوب دمشق التي أدت إلى سقوط مزيد من الضحايا.