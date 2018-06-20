اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاربعاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة الاربعاء بالتحضيرات لعقد الاجتماع الموسع والشامل للكتل والاحزاب السياسية العراقية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة , الذي دعا إليه رئيس الوزراء حيدرالعبادي لبحث مستقبل البرنامج للحكومة القادمة , وضمان تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعدم السماح بتوسع الخلافات والعودة الى التمترسات الفئوية التي سادت بعد الانتخابات السابقة.
وتوقعت مشاركة مالا يقل عن عشر كتل واحزاب سياسية فائزة بالانتخابات البرلمانية في هذا الاجتماع الذي من المنتظر عقده مطلع الاسبوع المقبل .
وتطرقت إلى اعلان المحكمة الاتحادية النظر غدا الخميس بالطعون المقدمة إليها من ثلاث جهات عراقية, بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات البرلمانية الذي صوت عليه البرلمان مؤخرا, مبرزة التفاهمات الاولية بين الكتل الفائزة تمهيدا لانبثاق الكتلة الأكبر التي تتولى تشكيل الحكومة الجديدة .
وعرجت على الشأن الأمني الداخلي مبرزة اعلان السلطات الأمنية احباط محاولة لتشكيل خلية إرهابية في العاصمة بغداد, واعتقال جميع أفرادها .
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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