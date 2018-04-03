وقفة احتجاجية ضد إنتهاكات قوات الإحتلال بحق الطواقم الصحافية في مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
GMT 17:01 2018 السبت ,31 آذار/ مارساهتمامات الصحف المغربية يوم السبت
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GMT 11:31 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارسوزارة الإعلام الفلسطينية تعلن أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مقتل أي مدني في تظاهرات الجمعة
GMT 11:30 2018 الجمعة ,30 آذار/ مارسقوات الاحتلال تستهدف الصحافيين بالرصاص الحي خلال مواجهات بمنطقة باب الزاوية وسط الخليل
GMT 13:22 2018 الإثنين ,26 آذار/ مارسوفاة الكاتب الصحافي لويس جريس عن 90 عامًا
يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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