اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة السبت استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل ومئات الإصابات إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة في "مليونية القدس".
وأشارت إلى أن أكثر من 280 ألف مواطن فلسطيني من مختلف مناطق القدس وداخل أراضي الـ 1948 وممن انطبقت عليهم شروط الاحتلال من سكان محافظات الضفة لدخول القدس، أدوا صلاة الجمعة الرابعة "الأخيرة" من شهر رمضان، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
وتحدثت عن إلقاء طائرات استطلاع إسرائيلية، شعل نارية على إطارات الكوتشوك وخيام في المناطق الحدودية على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، تسببت باشتعال النيران وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في الأجواء.
وأولت الصحف اهتمامًا بأقوال الحكومة الفلسطينية، إن (التصريحات) التي يطوف بها ويطلقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في بعض العواصم الأوروبية، ينطبق عليها ما أورده موروثنا الشعبي عن المغرضين فيما يعرف بالقصة التي (أولها كذب وآخرها كذب).
وأوردت ما كشفت عنه مصادر عبرية، عن أن فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية دول الاتحاد الأوروبي ألغت زيارة كانت مقررة إلى مدينة القدس، للمشاركة في مؤتمر عالمي سيعقد بالمدينة الأسبوع المقبل.
ونشرت صحف فلسطين انتخاب ألمانيا وبلجيكا وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وجمهورية الدومينيكان، أمس الجمعة، من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي اعتبارًا من كانون الثاني (يناير) 2019 ولمدة عامين.
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ظهرت كل من كيندال جينر، وهايلي بالدوين، وهما اثنان من أشهر وافضل عارضات الأزياء في العالم، خلال حفلة إطلاق مجلة CHAOS X LOVE الجديدة، يوم الخميس، في مدينة نيويورك. واختار كلاهما فساتين مماثلة، على الرغم من الألوان المختلفة حيث ارتدوا الفساتين القصيرة ذات خط العنق العميق على شكل حرف "V". وجذبت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار لإطلالتها، بارتدائها فستانا ملفوفا من الساتان البرتقالي بأكمام طويلة من توقيع مصمم الأزياء الشهير نيكولاس جبران، وصففت شعرها للوراء في ذيل حصان صغير، واكملت اطلالتها بزوجا من الصنادل ذات كعب عال، ومكياج ناعم من احمر الشفاة النيوود والماسكارا. وأطلت هيلي بالدوين البالغة من العمر21 عاما، بإطلالة مماثلة، بفستان اسود من توقيع دار الازياء "جاكيموس"، مع بووت اسود طويل من الجلد يصل إلى الركبة واكملت اطلالتها بالأقراط الدائرية وقلادة من الالماس.
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