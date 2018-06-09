اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة السبت استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل ومئات الإصابات إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة في "مليونية القدس".

وأشارت إلى أن أكثر من 280 ألف مواطن فلسطيني من مختلف مناطق القدس وداخل أراضي الـ 1948 وممن انطبقت عليهم شروط الاحتلال من سكان محافظات الضفة لدخول القدس، أدوا صلاة الجمعة الرابعة "الأخيرة" من شهر رمضان، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وتحدثت عن إلقاء طائرات استطلاع إسرائيلية، شعل نارية على إطارات الكوتشوك وخيام في المناطق الحدودية على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، تسببت باشتعال النيران وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في الأجواء.

وأولت الصحف اهتمامًا بأقوال الحكومة الفلسطينية، إن (التصريحات) التي يطوف بها ويطلقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في بعض العواصم الأوروبية، ينطبق عليها ما أورده موروثنا الشعبي عن المغرضين فيما يعرف بالقصة التي (أولها كذب وآخرها كذب).

وأوردت ما كشفت عنه مصادر عبرية، عن أن فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية دول الاتحاد الأوروبي ألغت زيارة كانت مقررة إلى مدينة القدس، للمشاركة في مؤتمر عالمي سيعقد بالمدينة الأسبوع المقبل.

ونشرت صحف فلسطين انتخاب ألمانيا وبلجيكا وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وجمهورية الدومينيكان، أمس الجمعة، من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي اعتبارًا من كانون الثاني (يناير) 2019 ولمدة عامين.