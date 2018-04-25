اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة الأربعاء بالمساعي التي تبذلها الحكومة العراقية لاسترداد الأموال ‏العراقية المهربة إلى الخارج.

وتابعت الصحف انتخابات الدورة 21 لنقابة الصحفيين العراقيين التي جرت أمس والتي أسفرت عن احتفاظ النقيب ومعظم أعضاء مجلس النقابة بمناصبهم .

وفي شأن محلي آخر أشارت الصحف إلى الجهود الدولية لمساعدة العراق في إعمار ما دمره ‏تنظيم" داعش" الإرهابي من مدن عراقية‏ .

وفي الشأن الأمني أبرزت الصحف نفي قيادة العمليات العسكرية العراقية المشتركة وجود مباحثات عراقية - أمريكية بشأن عودة قوات البيشمركة الكردية إلى مدينة كركوك.

وتناولت الخطط الأمنية لتأمين الناخب ومراكز الإقتراع أثناء عملية الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في العراق في 12 مايو المقبل .