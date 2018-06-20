اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء بتأكيدات العاهل الأردني عبدالله الثاني أن القدس هي مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، ووجوب تسوية قضيتها ضمن قضايا الوضع النهائي، مضيفا أن الأردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وأشارت إلى أقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الولايات المتحدة تسعى لتحويل القضية الفلسطينية من سياسية إلى إنسانية بامتياز .
ورصدت تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي التي قالت إن جولة كوشنير صهر ترمب ومبعوثه الى المنطقة تأتي في سياق التهرب من قضايا السلام الأساسية خدمة لأطماع إسرائيل الاحتلالية والإقليمية.
وتابعت صحف الصباح اهتمامًا بإصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي 44 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى فلسطينيين ، منذ بداية شهر يونيو الجاري.
GMT 14:57 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاربعاء
GMT 14:55 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء
GMT 14:48 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 14:45 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
GMT 14:41 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء
ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
أرسل تعليقك