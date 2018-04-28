اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة السبت بالشأن الداخلي للبلاد مشيرة إلى توجه اكثر من 36 ألف أمني وعسكري غداً لأول مرة في تاريخ تونس إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي البلدي.
وركزت دوليا على فحوى القمة التاريخية التي جمعت أمس بين رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي ين في المنطقة المنزوعة السلاح ، مشيرة إلى اتفاق الجانبين على نزع السلاح النووي والتعهد بتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.
وأخبرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والقنابل المسلية للدموع على الاف المتظاهرين على طول الحدود بين قطاع غزة والكيان الصهيوني في الجمعة الخامسة من موجة الاحتجاجات التي بدأها الفلسطينيون منذ شهر.
وتحدثت في الشأن الليبي عن تعهد قائد الجيش المشير خليفة حفتر بمواصلة الحرب على الإرهاب ، وذلك بعد عودته من رحلة علاج استمرت أسبوعين بفرنسا.
وتطرقت إلى مقتل 7 عناصر من تنظيم " داعش" الإرهابي في عملية شنتها القوات العراقية على مواقع للتنظيم غرب الموصل.
GMT 14:57 2018 السبت ,28 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت
GMT 14:10 2018 السبت ,28 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 14:08 2018 السبت ,28 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت
GMT 14:05 2018 السبت ,28 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
GMT 14:03 2018 السبت ,28 إبريل / نيساناهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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