اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة السبت بالشأن الداخلي للبلاد مشيرة إلى توجه اكثر من 36 ألف أمني وعسكري غداً لأول مرة في تاريخ تونس إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي البلدي.

وركزت دوليا على فحوى القمة التاريخية التي جمعت أمس بين رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي ين في المنطقة المنزوعة السلاح ، مشيرة إلى اتفاق الجانبين على نزع السلاح النووي والتعهد بتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأخبرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والقنابل المسلية للدموع على الاف المتظاهرين على طول الحدود بين قطاع غزة والكيان الصهيوني في الجمعة الخامسة من موجة الاحتجاجات التي بدأها الفلسطينيون منذ شهر.

وتحدثت في الشأن الليبي عن تعهد قائد الجيش المشير خليفة حفتر بمواصلة الحرب على الإرهاب ، وذلك بعد عودته من رحلة علاج استمرت أسبوعين بفرنسا.

وتطرقت إلى مقتل 7 عناصر من تنظيم " داعش" الإرهابي في عملية شنتها القوات العراقية على مواقع للتنظيم غرب الموصل.