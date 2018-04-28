اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
آخر تحديث GMT15:28:23
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

العرب اليوم -

العرب اليوم - اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

الصحف التونسية
تونس - العرب اليوم

اهتمت الصحف التونسية الصادرة السبت بالشأن الداخلي للبلاد مشيرة إلى توجه اكثر من 36 ألف أمني وعسكري غداً لأول مرة في تاريخ تونس إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي البلدي.

وركزت دوليا على فحوى القمة التاريخية التي جمعت أمس بين رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي ين في المنطقة المنزوعة السلاح ، مشيرة إلى اتفاق الجانبين على نزع السلاح النووي والتعهد بتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأخبرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والقنابل المسلية للدموع على الاف المتظاهرين على طول الحدود بين قطاع غزة والكيان الصهيوني في الجمعة الخامسة من موجة الاحتجاجات التي بدأها الفلسطينيون منذ شهر.

وتحدثت في الشأن الليبي عن تعهد قائد الجيش المشير خليفة حفتر بمواصلة الحرب على الإرهاب ، وذلك بعد عودته من رحلة علاج استمرت أسبوعين بفرنسا.

وتطرقت إلى مقتل 7 عناصر من تنظيم " داعش" الإرهابي في عملية شنتها القوات العراقية على مواقع للتنظيم غرب الموصل.

إعلام عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت



أخبار ذات صلة

GMT 14:57 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

اهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت
العرب اليوم - اهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت

GMT 14:10 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
العرب اليوم - اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

GMT 14:08 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت
العرب اليوم - اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت

GMT 14:05 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
العرب اليوم - اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

GMT 14:03 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
العرب اليوم - اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف وذات كتف واحد

فانيسا هودجنز تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

نيويورك ـ مادلين سعاده

ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:53 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

نصائح لحزم حقائب عطلة قصيرة خلال فصل الصيف
العرب اليوم - نصائح لحزم حقائب عطلة قصيرة خلال فصل الصيف

GMT 06:39 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

"Cheriton Treehouse" أكبر منزل شجرة في إنجلترا
العرب اليوم - "Cheriton Treehouse" أكبر منزل شجرة في إنجلترا

GMT 10:03 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

جولة داخل منزل "Maunsel" الفخم في سومرست البريطانية
العرب اليوم - جولة داخل منزل "Maunsel" الفخم في سومرست البريطانية

GMT 01:14 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

ترامب فخور بتقرير لجنة المخابرات الداخلية لتبرأته من تهمة التخابر مع روسيا
العرب اليوم - ترامب فخور بتقرير لجنة المخابرات الداخلية لتبرأته من تهمة التخابر مع روسيا

GMT 05:59 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

وكالة تطبيق القانون الأوروبية تحقق في مقتل صحافية مالطية
العرب اليوم - وكالة تطبيق القانون الأوروبية تحقق في مقتل صحافية مالطية

GMT 02:59 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسان

ماريا ام ادريسى تكشف عن إبعادها عن حملة للجمال بسبب حجابها
العرب اليوم - ماريا ام ادريسى تكشف عن إبعادها عن حملة للجمال بسبب حجابها

GMT 16:28 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسان

أفضل منتجعات صحيّة في إدنبره تُساعد على الاسترخاء
العرب اليوم - أفضل منتجعات صحيّة في إدنبره تُساعد على الاسترخاء

GMT 01:43 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسان

مي عناتي تؤكّد أن المساحة تحدد نوع الديكور واختيار اللون
العرب اليوم - مي عناتي تؤكّد أن المساحة تحدد نوع الديكور واختيار اللون

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab