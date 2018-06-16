اهم اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان الحكومة الأفغانية مقتل زعيم حركة طالبان باكستان الملا فضل الله بغارة لطائرة أمريكية بدون طيار في أفغانستان.

ونشرت ترحيب باكستان بهذه الأنباء ، واعتبار ذلك تطوراً إيجابياً في الحرب على الإرهاب .

وأخبرت عن احتفال باكستان والهند اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك، في حين احتفلت معظم الدول العربية أمس الجمعة بأول أيام العيد .

وتابعت تطورات الاستعدادات الجارية في باكستان لعقد الانتخابات العامة تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتناقلت إعلان الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات العامة تجاوباً مع ترحيب باكستان باستقبال الصحفيين والمراقبين الدوليين لمراقبة نزاهة الانتخابات.

وتطرقت إلى الهجوم الذي تعرضت له نقطة حدودية للجيش الباكستاني من داخل الأراضي الأفغانية مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود باكستانيين.

وأشارت إلى دعوة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه لدول المنطقة إلى حسم الخلافات لضمان الأمن الإقليمي.

وعرجت على أزمة نقص المياه التي تواجهها باكستان، وعزم الحكومة على استخدام التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع هذه الأزمة.

وفي الشأن الإقليمي أخبرت عن مقتل صحفي كشميري برصاص مسلحين مجهولين في الشطر الهندي من إقليم كشمير.