اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء إدانة مجلس الوزراء الفلسطيني الإعدامات الميدانية، وعمليات القنص والقتل العمد، التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدمٍ بارد وبحجج واهية، وبتعليمات مباشرة من قادته وحكومته، بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وأولت الصحف اهتمامًا بتأكيدات الرئاسة الفلسطينية، إن أية محاولة لترويج أفكار مشبوهة ومن أي جهة كانت، وتحت أي شعارات غامضة ومواقف غير نهائية، لن تكون لها قيمة، أو جدوى.د

وسلطت الضوء على إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية، التحريض الإسرائيلي على الشعب والقيادة الفلسطينية، وآخرها أقوال عضو الكنيست المتطرف عن حزب البيت اليهودي "بتسلئيل سموتريتش".

وأوردت صحف فلسطين انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء، الاتفاق النووي الإيراني الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير الأسلحة النووية، معتبرا أنه كارثة.