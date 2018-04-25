اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء إدانة مجلس الوزراء الفلسطيني الإعدامات الميدانية، وعمليات القنص والقتل العمد، التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدمٍ بارد وبحجج واهية، وبتعليمات مباشرة من قادته وحكومته، بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.
وأولت الصحف اهتمامًا بتأكيدات الرئاسة الفلسطينية، إن أية محاولة لترويج أفكار مشبوهة ومن أي جهة كانت، وتحت أي شعارات غامضة ومواقف غير نهائية، لن تكون لها قيمة، أو جدوى.د
وسلطت الضوء على إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية، التحريض الإسرائيلي على الشعب والقيادة الفلسطينية، وآخرها أقوال عضو الكنيست المتطرف عن حزب البيت اليهودي "بتسلئيل سموتريتش".
وأوردت صحف فلسطين انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء، الاتفاق النووي الإيراني الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير الأسلحة النووية، معتبرا أنه كارثة.
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تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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