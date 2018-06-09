اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة السبت اتصال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- مع العاهل الأردني عبد الله الثاني.

ونشرت أعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، رصد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لصاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة نجران، سقط أحدهما داخل الأراضي اليمنية، في حين سقط الآخر في صحراء غير آهلة بالسكان.

وتابعت صحف السبت استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل، وإصابه 618 بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة.

وسلطت الضوء على مباحثات رئيسا هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف ونظيره الأمريكي جوزيف دانفورد ، التي تناولت الأزمة السورية والوضع الأمني في أوروبا.

واهتمت صحف الأردن بانتخاب الجمعية العامة للأمم المتحدة ،كلا من ألمانيا وجنوب إفريقيا وبلجيكا وإندونيسيا وجمهورية الدومينيكان، أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لمدة عامين، تبدأ في الأول من يناير 2019 م.