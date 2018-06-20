اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة الأربعاء بالإحداث السياسية في تونس في ضوء تواصل تعليق وثيقة قرطاج التي تبحث في إيجاد مخرج للأوضاع التي تمر بها تونس لاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية , مشيرة في السياق الى اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس وزرائه يوسف الشاهد .

وأنبات صحف الاربعاء عن نشر الجزائر عشرات الآلاف من العسكريين على حدودها الجنوبية والشرقية قصد تأمينها من تسلل الإرهابيين والمهاجرين غير الشرعيين والتجارة غير المشروعة .

ورصدت في الشأن الليبي تواصل القتال بين الجيش والمجموعات المسلحة التي سيطرت على ميناء راس لانوف والسدرة وقامت بحرق خزانين من النفط مما يهدد بحدوث كارثة بيئية إضافة للخسائر المالية , وتطرقت الى جانب ذلك الى انقاذ البحرية الليبية اكثر من مائة مهاجر غير شرعي تسربت المياه الى قاربهم المطاطي مما ادى الى غرقه قبالة السواحل الليبية .

وتابعت أنباء دخول القوات الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة من التحالف العربي مطار الحديدة بعد نحو أسبوع من المعارك عند أطرافه .

وتناولت صحف تونس في موضوعات اقليمية ودولية اخرى متفرقة اجتماع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في برلين قبل ايام من قمة الاتحاد الأوروبي, ومنع مجلس الشيوخ الأمريكي تصدير مقاتلات اف 35 المتطورة الى انقرة , وتصعيد جديد في النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة .