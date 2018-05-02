اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

سلطت الصحف التونسية الصادرة الأربعاء الأضواء على مسار حملة الانتخابات البلدية التي تعيشها تونس هذا الأسبوع، حيث تخوض مئات القائمات الحزبية والمستقلة منافسات شديدة من أجل نيل ثقة التونسيين اللذين يتوجهون الأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع لاختيار رؤساء البلديات.
وأبرزت نبأ قطع المملكة المغربية علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري الذي تقدمه لجبهة البوليساريو، والذي يهدف بحسب الصحف إلى زعزعة الأمن في البلاد.
وتابعت صحف الأربعاء من جهة أخرى، تأكيد المجموعة الرباعية المعنية في ليبيا التي تضم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، في ختام اجتماعاتها بالقاهرة على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري.
وأخبرت عن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون القومية الذي يعتبر إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي وسط إنتقادات حادة من الأعضاء العرب.
وفي السياق ذاته.. أشارت صحف تونس إلى حملة اعتقالات تعسفية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي طالت خمسة فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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