اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

ركزت الصحف السودانية الصادرة السبت على تسلم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، رسالة خطية من الرئيس السوداني عمر البشير، تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين.

وأشارت إلى تحديات واجهت الموازنة السودانية وتنفيذها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي منها استمرار مشكلة الحصول على التمويل الميسر للمشروعات الاستراتيجية بسبب وجود اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب.

وقالت صحف السبت إن أروقة الأمم المتحدة في جنيف شهدت أمس، احتفالاً نظمته بعثة السودان الدائمة، بإعلان ولايات شرق السودان خاليةً من الألغام ومخلفات الحرب.

ونشرت توقعات حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى السودان، أن يتم الإعلان عن اللجنة القومية العليا لإعداد الدستور في غضون الأيام المقبلة بمشاركة جميع القوى السياسية والشخصيات المؤهلة لصياغة دستور دائم للبلاد.

وتحدثت عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة المئات منهم صحفيون ومسعفون، باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي، والقنابل الغازية على المشاركين في مسيرات مليونية القدس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وعرجت على أوامر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بتجميد كل طلبات الإقامة المقدمة من موظفي مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، واتهامه المفوضية بعرقلة عودة

اللاجئين السوريين لبلادهم عن طريق تخويفهم.

ولفتت صحف السودان الانتباه الى تحذير رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من مخاطر الدخول في حرب تجارية ثأرية بشأن الرسوم الجمركية وحثت الجانبين كليهما على التركيز على فائض طاقة إنتاج الصلب في الصين.