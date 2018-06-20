اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء انهاء لجنة الانتخابات الباكستانية عملية فحص أوراق المرشحين للانتخابات العامة المقررة في الخامس والعشرين من يوليو المقبل .
وتابعت تطورات الجهود الجارية بين دول المنطقة لدعم عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان.
وأخبرت عن استمرار هبوط الروبية الباكستانية مقابل الدولار مع تراجع احتياطي العملة الصعبة، وارتفاع أسعار الوقود والمحروقات.
في الشأن الأمني أشارت إلى إعلان الشرطة الباكستانية عن مقتل ستة أشخاص بأحداث أمنية خلال اليومين الماضيين في إقليم بلوشستان.
وتطرقت إلى عزم عدد من خطوط الطيران الدولية تسيير رحلات إضافية إلى المطار الجديد في إسلام آباد .
أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل ما لا يقل عن تسعة من قوات الجيش والشرطة في هجومين شنهما عناصر طالبان على نقطتي تفتيش بإقليم قندوز.
كما تابعت في الشأن الإقليمي الجهود الدولية الجارية لإنهاء التوتر في شبه الجزيرة الكورية.
وعرجت على ترحيب الصين بقرار الحكومة الأفغانية حول تمديد الهدنة مع حركة طالبان ، و تقديم الصين مساعدات عسكرية لكمبوديا تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار.
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ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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