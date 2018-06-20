اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء انهاء لجنة الانتخابات الباكستانية عملية فحص أوراق المرشحين للانتخابات العامة المقررة في الخامس والعشرين من يوليو المقبل .

وتابعت تطورات الجهود الجارية بين دول المنطقة لدعم عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان.

وأخبرت عن استمرار هبوط الروبية الباكستانية مقابل الدولار مع تراجع احتياطي العملة الصعبة، وارتفاع أسعار الوقود والمحروقات.

في الشأن الأمني أشارت إلى إعلان الشرطة الباكستانية عن مقتل ستة أشخاص بأحداث أمنية خلال اليومين الماضيين في إقليم بلوشستان.

وتطرقت إلى عزم عدد من خطوط الطيران الدولية تسيير رحلات إضافية إلى المطار الجديد في إسلام آباد .

أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل ما لا يقل عن تسعة من قوات الجيش والشرطة في هجومين شنهما عناصر طالبان على نقطتي تفتيش بإقليم قندوز.

كما تابعت في الشأن الإقليمي الجهود الدولية الجارية لإنهاء التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وعرجت على ترحيب الصين بقرار الحكومة الأفغانية حول تمديد الهدنة مع حركة طالبان ، و تقديم الصين مساعدات عسكرية لكمبوديا تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار.