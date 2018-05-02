اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حيث أطلع الرئيس ورئيس وزراء اليابان على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأهمية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في الحياة السياسية الفلسطينية.
وسلطت الضوء على اقتحام العشرات من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وتحدثت صحف الأربعاء عن مواصلة في قاعة الشهيد أحمد الشقيري بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، جلسات اليوم الثاني من أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني.
وأولت اهتمامًا، إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما يسمى مشروع قانون القومية العنصري، الذي يفرق بشكل عنصري بغيض وتمييزي ضد أصحاب الأرض الأصليين.
وأوردت الصحف قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم بناية سكنية كبيرة في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.
ونشرت إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، أن 44 شهيدًا و 6793 إصابة، هي حصيلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة، في قطاع غزة، منذ 30 مارس حتى 30 أبريل.
وتحدثت عن أقوال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أن 400 ألف عاطل عن العمل في فلسطين، معظمهم من الخريجين، والخريجات، و 320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر الوطني.
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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