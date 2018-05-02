اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حيث أطلع الرئيس ورئيس وزراء اليابان على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأهمية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في الحياة السياسية الفلسطينية.

وسلطت الضوء على اقتحام العشرات من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وتحدثت صحف الأربعاء عن مواصلة في قاعة الشهيد أحمد الشقيري بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، جلسات اليوم الثاني من أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني.

وأولت اهتمامًا، إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما يسمى مشروع قانون القومية العنصري، الذي يفرق بشكل عنصري بغيض وتمييزي ضد أصحاب الأرض الأصليين.

وأوردت الصحف قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم بناية سكنية كبيرة في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

ونشرت إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، أن 44 شهيدًا و 6793 إصابة، هي حصيلة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة، في قطاع غزة، منذ 30 مارس حتى 30 أبريل.

وتحدثت عن أقوال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أن 400 ألف عاطل عن العمل في فلسطين، معظمهم من الخريجين، والخريجات، و 320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر الوطني.