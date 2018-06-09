اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة السبت المشاورات المكثفة التي يجريها رئيس مجلس الوزراء المصري المكلف الدكتور مصطفى مدبولي، مع عدد من المرشحين للحقائب الوزارية تمهيدًا للانتهاء من تشكيل الحكومة غدًا.

ونشرت إعلان الجيش الليبي القبض على مسؤول الملف الأمني لدى تنظيم القاعدة الإرهابي بمدينة درنة، والاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش والمسلحين المتطرفين في المدينة.

وواكبت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي السورية، مشيرة إلى مقتل 44 في ضربات جوية استهدفت قرية زردانا بمحافظة إدلب.

وتناقلت صحف مصر استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 618 أخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة ضمن فعاليات "جمعة القدس" أمس.