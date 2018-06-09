اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة السبت المشاورات المكثفة التي يجريها رئيس مجلس الوزراء المصري المكلف الدكتور مصطفى مدبولي، مع عدد من المرشحين للحقائب الوزارية تمهيدًا للانتهاء من تشكيل الحكومة غدًا.
ونشرت إعلان الجيش الليبي القبض على مسؤول الملف الأمني لدى تنظيم القاعدة الإرهابي بمدينة درنة، والاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش والمسلحين المتطرفين في المدينة.
وواكبت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي السورية، مشيرة إلى مقتل 44 في ضربات جوية استهدفت قرية زردانا بمحافظة إدلب.
وتناقلت صحف مصر استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 618 أخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة ضمن فعاليات "جمعة القدس" أمس.
GMT 15:11 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت
GMT 14:55 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 14:48 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت
GMT 14:46 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 14:41 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
ظهرت كل من كيندال جينر، وهايلي بالدوين، وهما اثنان من أشهر وافضل عارضات الأزياء في العالم، خلال حفلة إطلاق مجلة CHAOS X LOVE الجديدة، يوم الخميس، في مدينة نيويورك. واختار كلاهما فساتين مماثلة، على الرغم من الألوان المختلفة حيث ارتدوا الفساتين القصيرة ذات خط العنق العميق على شكل حرف "V". وجذبت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار لإطلالتها، بارتدائها فستانا ملفوفا من الساتان البرتقالي بأكمام طويلة من توقيع مصمم الأزياء الشهير نيكولاس جبران، وصففت شعرها للوراء في ذيل حصان صغير، واكملت اطلالتها بزوجا من الصنادل ذات كعب عال، ومكياج ناعم من احمر الشفاة النيوود والماسكارا. وأطلت هيلي بالدوين البالغة من العمر21 عاما، بإطلالة مماثلة، بفستان اسود من توقيع دار الازياء "جاكيموس"، مع بووت اسود طويل من الجلد يصل إلى الركبة واكملت اطلالتها بالأقراط الدائرية وقلادة من الالماس.
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