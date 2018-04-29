اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد نبأ استشهاد طفل فلسطيني متأثراً بجراح أصيب بها أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس.

وأشارت صحف الأحد إلى الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التي أشارت إلى أن 44 مواطنا فلسطينيا استشهدوا منذ 30 مارس الماضي على حدود القطاع خلال مسيرات العودة .

وسلطت الضوء على مطالبة مركزان حقوقيان، المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق رسمي في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال على المستويين السياسي والأمني ومن نفذها.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني الصامد، وبقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، استطاع وأد كل المؤامرات التي حيكت ضد مشروعنا الوطني، ودفنت محاولات إيجاد القيادة البديلة أو المحلية والانشقاقات المشبوهة التي حاولت شق الصف الوطني الفلسطيني.

وأوردت ما أعربت عنه وزارة وزارة الخارجية الروسية، من قلق موسكو الشديد لإمكانية توتر الأوضاع في فلسطين بسبب خطط الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس.

ونشرت الصحف إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس السبت، بأنها تواجه عجزا دوائيا هو الأكبر منذ 11 عاما بعد نفاد كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية.