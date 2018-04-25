اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف المصرية الصادرة الأربعاء بمواصلة فعاليات المؤتمر الدولي لحشد الدعم الإنساني لضحايا الحرب السورية والذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حاليًا في بروكسل بمشاركة أكثر من ٨٠ وفداً من الدول والمنظمات العالمية لمناقشة الوضع في سورية.
وذكرت الصحف أن الاجتماعات على المستوى الوزاري من الدول الكبرى والجهات المانحة، ستركز على الأبعاد السياسية والإنسانية للنزاع، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنشيط عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في محاولة لإيجاد حل سياسي للأزمة.
وأخبرت أن الجيش الليبي يجهز قوة لتنفيذ مهام عسكرية بمنطقة الهلال النفطي.
وسلطت الضوء على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستواجه مشكلات أكبر من أي وقت مضى إذا ما استأنفت برنامجها للأسلحة النووية.
ومحلياً عرجت الصحف على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاته أمس مع مفوض الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي ميجيل آرياس كانتيه، أن التطور الذي شهده قطاع الكهرباء يؤهل مصر لأن تصبح جسراً لنقل الكهرباء بين دول المنطقة والدول الأوروبية في إطار مشروعات الربط الكهربائي.
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تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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