اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

استمرت الصحف التونسية الصادرة السبت في رصد مستجدات الأحداث التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية إلى 77 ضحية تم انتشالهم من سواحل مدينة قرقنة بعد غرق مركبهم الأسبوع الماضي.
وأخبرت دوليًا عن سيطرة قوات الجيش الليبي على 90 بالمائة من مدينة درنة بعد مواجهات مع الجماعات التي تسمي نفسها بقوة حماية درنة بينما يصنها الجيش الليبي وسلطات مدينة طبرق بالجماعة الإرهابية .
وألقت صحف السبت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة 386 فلسطينيًا بالرصاص الحي وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع وذلك خلال مشاركتهم في مسيرات العودة بقطاع غزة فيما توافد الآلاف على مدينة القدس المحتلة في جمعة مليونية القدس متحدين رصاص الاحتلال.
وتحدثت عن فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على ستة أشخاص يترأسون شبكات تنشط في ليبيا في مجال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة وتأخرت بسبب طلب موسكو إجراء مزيد من التدقيق .
وتناقلت صحف تونس أوامر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بتجميد كل طلبات الإقامة المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.
GMT 15:11 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت
GMT 14:55 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 14:48 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت
GMT 14:46 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 14:43 2018 السبت ,09 حزيران / يونيواهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
ظهرت كل من كيندال جينر، وهايلي بالدوين، وهما اثنان من أشهر وافضل عارضات الأزياء في العالم، خلال حفلة إطلاق مجلة CHAOS X LOVE الجديدة، يوم الخميس، في مدينة نيويورك. واختار كلاهما فساتين مماثلة، على الرغم من الألوان المختلفة حيث ارتدوا الفساتين القصيرة ذات خط العنق العميق على شكل حرف "V". وجذبت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار لإطلالتها، بارتدائها فستانا ملفوفا من الساتان البرتقالي بأكمام طويلة من توقيع مصمم الأزياء الشهير نيكولاس جبران، وصففت شعرها للوراء في ذيل حصان صغير، واكملت اطلالتها بزوجا من الصنادل ذات كعب عال، ومكياج ناعم من احمر الشفاة النيوود والماسكارا. وأطلت هيلي بالدوين البالغة من العمر21 عاما، بإطلالة مماثلة، بفستان اسود من توقيع دار الازياء "جاكيموس"، مع بووت اسود طويل من الجلد يصل إلى الركبة واكملت اطلالتها بالأقراط الدائرية وقلادة من الالماس.
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