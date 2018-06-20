اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء ، تاكيد العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال لقاءه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ومساعد الرئيس والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، على ضرورة كسر الجمود في عملية السلام، وبما يفضي إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وسلطت الضوء على تصريحات رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز ، حول توزيع حزمة المساعدات الاقتصادية التي قدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، لمجموعة من المشاريع ولخزينة الدولة والاحتياطي الأجنبي ، مشيراً إلى توجه الحكومة الأردنية لتنفيذ خطة لضبط النفقات العامة .

وتابعت الصحف دعوه اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية "الأونروا" ، للمجتمع الدولي لتوفير الامكانات اللازمة للوكالة من أجل مواصلة رعايتها لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني.

واهتمت بعزم وكالة الغوث الدولية " الأونروا" إرجاء دفع الرواتب وتعليق بعض عملياتها في قطاع غزة، بسبب أزمة مالية حادة تواجه الوكالة.

وتناولت تحذير الهيئات الإسلامية في القدس من محاولة سلطات الاحتلال فرض هيمنتها على إدارة شؤون المسجد الأقصى بشكل تدريجي.

وتظرقت إلى دخول القوات الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، لمطار مدينة الحديدة، بعد نحو أسبوع من المعارك عند أطرافه.

ونشرت بيان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية ستافان دي ميستورا ، حول محادثات جوهرية جرت وقضايا متصلة بشأن كيفية تشكيل اللجنة الدستورية السورية وعملها.