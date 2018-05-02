اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء محتويات الرسالة التي بعثها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إلى عمال البلاد بمناسبة اليوم العالمي للعمال.

وتابعت مجريات الأحداث على الساحة السورية واستمرار قصف جيش النظام لمخيم اليرموك.

ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى استمرار حالة الانسداد بين مختلف مكونات المجتمع الليبي، سيما بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليًا والجيش الوطني الليبي.

وتساءلت عن مستقبل الوضع الأمني والسياسي على خلفية تدخل بعض القوى الدولية والإقليمية في ليبيا.

وفي الشأن المغاربي.. تحدثت صحف الجزائر عن اتهام الأمين العام للمركزية النقابية الكبرى في تونس، نور الدين طبوب، للحكومة بالفشل والعجز ومطالبته بإحداث التغيير الإيجابي، من خلال ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة.