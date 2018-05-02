اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء محتويات الرسالة التي بعثها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إلى عمال البلاد بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
وتابعت مجريات الأحداث على الساحة السورية واستمرار قصف جيش النظام لمخيم اليرموك.
ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى استمرار حالة الانسداد بين مختلف مكونات المجتمع الليبي، سيما بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليًا والجيش الوطني الليبي.
وتساءلت عن مستقبل الوضع الأمني والسياسي على خلفية تدخل بعض القوى الدولية والإقليمية في ليبيا.
وفي الشأن المغاربي.. تحدثت صحف الجزائر عن اتهام الأمين العام للمركزية النقابية الكبرى في تونس، نور الدين طبوب، للحكومة بالفشل والعجز ومطالبته بإحداث التغيير الإيجابي، من خلال ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة.
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ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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