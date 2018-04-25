اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء الضوء على وصول رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل ليترأس وفد بلاده في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".

وفيما يتعلق بآخر تطورات الأزمة السورية ركزت الصحف على تحذير مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا أن ادلب قد تواجه نفس مصير حلب التي سيطر عليها النظام السوري.

وفي الشأن الفلسطيني أنبأت عن المواجهات التي اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وشبان فلسطينيين بعد هدم منزل أسير فلسطيني في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأشارت إلى إعلان قائد شرطة مدينة تورونتو الكندية مارك ساندرز أن المشتبه به بحادث الدهس في تورونتو الذي أوقع ١٠ قتلى و١٥ جريحاً ليل أمس الأول هو أليك ميناسيان ٢٥ عاما وأنه لم يكن معروفاً من الشرطة ولا تزال دوافعه مجهولة.