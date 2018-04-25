اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء الضوء على وصول رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل ليترأس وفد بلاده في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة".
وفيما يتعلق بآخر تطورات الأزمة السورية ركزت الصحف على تحذير مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا أن ادلب قد تواجه نفس مصير حلب التي سيطر عليها النظام السوري.
وفي الشأن الفلسطيني أنبأت عن المواجهات التي اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وشبان فلسطينيين بعد هدم منزل أسير فلسطيني في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وأشارت إلى إعلان قائد شرطة مدينة تورونتو الكندية مارك ساندرز أن المشتبه به بحادث الدهس في تورونتو الذي أوقع ١٠ قتلى و١٥ جريحاً ليل أمس الأول هو أليك ميناسيان ٢٥ عاما وأنه لم يكن معروفاً من الشرطة ولا تزال دوافعه مجهولة.
GMT 16:43 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت
GMT 16:36 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 16:34 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادر السبت
GMT 16:28 2018 السبت ,21 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 12:08 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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