اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

إهتمت الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء باستمرار حالة المرواحة فيما خص عملية تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الحديث عن نية الافرقاء السياسيين الدفع نحو حلحلة العقد التي تعترض عملية التأليف والإتفاق على صيغة ترضي جميع الأطراف.

وأشارت الى الإجتماع الذي عقده المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان دي ميستورا مع ممثلين عن الدول الضامنة للمفاوضات السورية في الآستانة بخصوص مسألة تشكيل لجنة دستورية.

وتحدثت صحف الصباح عن نجاح القوات المشتركة اليمنية بإسناد من التحالف العربي في تحرير مطار الحديدة الإستراتيجي لتصبح على بعد 10 كيلومترات من ميناء المدينة الذي يستخدم في تهريب السلاح الإيراني الى الميليشيات الإنقلابية.

ولفتت الى قرار السلطات الأمنية المصرية تمديد العمل بمعبر رفح البري حتى فترة عيد الأضحى المقبل .

وأوردت خبر الاجتماع الذي عقد العاهل الأردني عبد الله الثاني أمس في عمان مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات للبحث في عملية السلام المجمدة بين إسرائيل والفلسطينيين.

ولفتت صحف لبنان إلى إشادة الرئيس الصيني شي جين بينغ بزعيم كوريا الشمالية الزائر كيم جونغ أون أمس مشيرا إلى النتيجة الإيجابية لاجتماع القمة التاريخي الذي عقده مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة.